Lyon’un yıldızına büyük şok! Silahla girdikleri evi soydular

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Lyon’un yıldızına büyük şok! Silahla girdikleri evi soydular

Fransa’da Lyon forması giyen Georges Mikautadze büyük bir şok yaşadı. Maskeli soyguncular, yıldız oyuncuyu silahla tehdit ederek evini soydu.

Lyon forması giyen Georges Mikautadze, silahlı soygunun kurbanı oldu. Actu.fr'de yer alan habere göre; Mikautadze, Lyon'un Nice'i mağlup ettiği maçın ardından evine döndüğü sırada soyuldu.

Gürcistanlı futbolcu evine girdiği sırada yüzü maskeli iki soyguncu tarafından alıkonuldu. İki hırsız, tehditlerle yıldız ismin zorla evine girdi.

200 BİN EURO'LUK VURGUN

Soyguncular Mikautadze'nin yaklaşık 200 bin euro'luk değerli eşyasına el koydu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. Gürcü forvet olayı yara almadan atlatırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler tarafından evde bir takım incelemeler yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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