Lyrıd meteor yağmuru geliyor: Türkiye'den İzlenebilecek mi?

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Lyrıd meteor yağmuru geliyor: Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Nisan ayının en etkileyici gök olaylarından Lyrid meteor yağmuru, 14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünü aydınlatacak.

GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ ŞÖLEN
Özellikle 21-22 Nisan gecesi doruk noktasına ulaşacak olan meteor yağmuru, saatte 10'a yakın meteor ile görsel bir şölen sunacak.

LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Lyrid meteor yağmuru, Çalgı (Lyra) takımyıldızı yönünden gelen ve Dünya atmosferine girerek yanan göktaşlarının oluşturduğu bir doğa olayı. M.Ö 687 yılına kadar uzanan kayıtlarla bilinen en eski meteor yağmurlarından biri olarak biliniyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Lyrid meteor yağmuru, Türkiye'den de gözlemlenebilecek. En net görüntüyü elde etmek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerin tercih edilmesi öneriliyor. Kuzey Yarımküre'de izlenebilen bu gökyüzü şöleni, Güney Yarımküre'den görülemeyecek.

EN İYİ İZLEME KOŞULLARI

  • 21-22 Nisan gecesi 22.00 sonrası

  • Işık kirliliğinin olmadığı açık alanlar

  • Çıplak gözle izlenebilir (teleskop gerektirmez)

  • Bulutsuz ve açık hava koşulları

Gökyüzü meraklıları, bu büyüleyici doğa olayını kaçırmamak için takvimlerini işaret ediyor.

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