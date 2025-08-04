M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor

Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M çiçeği olayının saptandığı, böylece mayıstan bu yana hasta sayısının 302'ye çıktığı ifade edildi.

Bildiride, görülen olguların son verilerde haftalık en yüksek yükselişi ve daha önce hiçbir can kaybı vakası kayıtlara geçmemiş olan salgında bir milat olduğu aktarıldı.

Mikrobun temel olarak hastalıklı kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla bulaştığı belirtilen duyuruda, toplumun duyarlı olması ve herhangi bir belirtiyi zamanında haber vermesi konusunda ikaz yapıldı.