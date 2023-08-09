M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor

West Ham United, Manchester United'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Declan Rice'ı 120 milyon euro'ya Arsenal'e gönderen West Ham United, Harry Maguire'yi transfer etmek üzere.

The Athletic'te geçen habere göre; West Ham, Harry Maguire transferinde Manchester United ile her konuda anlaşma sağladı.

West Ham'ın Maguire için 34 milyon euro bonservis bedeli vereceği kaydedildi.

Oyuncunun kısa süre içinde West Ham kafilesine katılacağı belirtildi.

87 milyon euro'ya Leicester City'den Manchester United'ın yolunu tutan Maguire, geçen sezon yaptığı hatalar ve yedirdiği gollerle eleştirilerin odağı haline gelmişti.

30 yaşındaki Maguire, Manchester United formasıyla 175 karşılaşmaya çıkarken 7 gol attı ve 5 asist yaptı.