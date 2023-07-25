M. United'dan Nottingham'a transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, Elanga'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, kanat ve forvet mevkilerinde oynayabilen Kamerun asıllı İsveçli futbolcu için Nottingham Forest, Manchester United'a 15 milyon sterlin ödeyecek.

İsveç Milli Takımı'nda 12 maçta 3 gole imza atan Elanga, 2015'te altyapısına geçtiği Manchester United formasıyla 55 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı. (AA)