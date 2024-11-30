Maarat El Numan muhaliflerin kontrolüne geçti

27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle şiddetli çatışmalara giren muhalifler, İdlib'in doğusunda da ilerleyişini sürdürüyor.

Maarat El Numan ilçesi, başkent Şam'ı Halep'e bağlayan otoyol üzerinde yer alması ve bölgede rejim için önemli bir lojistik merkezi olmasıyla biliniyor. Muhalif gruplar, ilçedeki en büyük rejim kampı olan “Wadi al-Dhaif” kampının yanı sıra doğudaki köylerin kontrolünü de ele geçirdiklerini açıkladı. Reuters ajansının aktardığına göre, muhalifler rejim güçlerine ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirdi.

İdlib'in Kontrolü Tamamen Muhaliflerin Elinde

Maraat el-Numan ilçesinin ele geçirilmesiyle birlikte, İdlib ilinin tamamının muhalif grupların kontrolüne geçtiği bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki savaşın seyrini değiştiren önemli bir stratejik zafer olarak değerlendiriliyor.

Ebu el Duhur Hava Üssü Muhaliflerin Elinde

Öte yandan, Suriye'nin kuzeybatısında rejime ait önemli bir üs olan Ebu el Duhur Hava Üssü de muhaliflerin eline geçti. Bu üs, Suriye rejim güçleri ve İranlı milislerin önemli bir üssü olarak biliniyor. Ebu el Duhur'un düşmesi, Suriye hükümetinin bölgedeki kontrolünü zayıflatan büyük bir darbe olarak yorumlanıyor.

Muhalif grupların, rejim güçlerine karşı ilerleyişini sürdüreceği ve daha fazla bölgeyi kontrol altına almaya çalışacağı bekleniyor. Suriye'deki iç savaşta yaşanan bu gelişmeler, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.