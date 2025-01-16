Maaş almayan milletvekili hayatını kaybetti. İYİ Parti milletvekili acı haberi duyurdu

21.Dönem İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar vefat etti. Acı haberi, İYİ Parti Milletvekili olan kardeşi Hüsmen Kırkpınar duyurdu.

Kırkpınar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “21.Dönem İzmir Milletvekili Ağabeyimiz, Yusuf Kırkpınar vefat etmiştir. 18 Ocak Cumartesi günü İzmir Karşıyaka, Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip cenazemiz kaldırılacak, Soğukkuyu kabristanına defnolunacaktır.” İfadelerini kullandı.

21.Dönem İzmir Milletvekili Ağabeyimiz, Yusuf Kırkpınar vefat etmiştir.



18 Ocak Cumartesi günü İzmir Karşıyaka, Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip cenazemiz kaldırılacak, Soğukkuyu kabristanına defnolunacaktır. — Hüsmen Kırkpınar (@husmenkrkpnr) January 16, 2025

MAAŞ ALMAYAN MİLLETVEKİLİ OLARAK ANILIYORDU

21. Dönem MHP İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar, milletvekili olduğu dönemde seçildiği süre boyunca milletvekili maaşı ile özlük haklarını almayacağını açıklamıştı.

Bazı milletvekillerinin servetleriyle ilgili sorulara cevap veremediğini ve kaynak olarak maaşlarını gösterdiğini işaret eden Kırkpınar, milletvekili maaşı ile zengin olunamayacağını göstermek amacıyla, seçildiği tarihten beri milletvekili maaşını, özlük haklarını ve hatta milletvekili olmadan önce bağlanan emeklilik maaşını bile almadığını söylemişti.

Ziraat Bankası'nın Meclis Şubesi'nde bir görevliye talimat verdiğini gelirlerini onların yönettiğini belirten Kırkpınar, “Yatırım araçlarında değerlendiriyorlar” İfadelerini kullanmıştı.

Görev süresi sonuna kadar bu paralara dokunmayacağını ve bugüne kadar 30-40 milyar lira toplandığını ifade eden Kırkpınar, “Milletvekili maaşıyla zengin olduğunu söyleyenlerle yüzleşeceğim. (Ben olamadım, sen nasıl zengin oldun?) diyeceğim. (Aldığım para en iyi şekilde yatırım araçlarında değerlendi bu kadar oldu) diyeceğim. Bazı milletvekillerinin yatlarının, katlarının, arazilerinin hesabını soracağım. Bu kişilerden hareketle yolsuzlukların üzerine gideceğim” demişti.

YUSUF KIRKPINAR KİMDİR?

1949 senesinde Aşkale'de doğdu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. TBMM 21. dönemde MHP'den İzmir milletvekili seçildi. Evlidir ve 5 çocuk babasıdır. İYİ Parti 28. dönem İzmir milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın ağabeyidir.