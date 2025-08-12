Maaş artışları beklentilerin altında kaldı: İngiltere'de enflasyon baskısı sürüyor

Birleşik Krallık’ta maaş artışları, son dokuz ayın en yavaş temposunu yakalayarak piyasaları şaşırttı. Haziran 2025’e kadar olan üç aylık dönemde, bonuslar dahil toplam ortalama haftalık kazançlar yıllık bazda yüzde 4,6 artışla 724 sterline yükseldi. Bu oran, bir önceki dönemin yüzde 5,0’lik artışından belirgin bir yavaşlamayı işaret ederken, yüzde 4,7’lik piyasa beklentilerinin de altında kaldı. Veriler, Birleşik Krallık ekonomisinde enflasyonla mücadele politikalarının işgücü piyasasında etkilerini göstermeye başladığının sinyallerini veriyor.

ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞLAR YAVAŞLADI, KAMU SEKTÖRÜ DİRENİYOR

Maaş artışlarındaki yavaşlama, özellikle özel sektörde belirgin bir şekilde hissedildi. Özel sektörde maaş artışları, bir önceki dönemin yüzde 5,0’lik seviyesinden yüzde 4,7’ye gerileyerek, Mart 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Bu durum, şirketlerin artan maliyetler ve talepteki belirsizlikler karşısında ücret baskısını hafifletmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Ancak kamu sektöründe durum farklı. Kamu çalışanlarının ücret artışları, yüzde 5,3’lük bir oranla istikrarlı seyrini korudu. Bu, kamuda devam eden toplu iş sözleşmelerinin ve iş gücü talebinin etkisini gösteriyor.

HALKIN ALIM GÜCÜ TEHDİT ALTINDA

Enflasyondan arındırılmış veriler ise İngiliz hanehalkının alım gücündeki kırılganlığı gözler önüne seriyor. Enflasyona göre düzeltilmiş toplam kazançlar, haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde sadece yüzde 0,5’lik bir artış gösterdi. Bu, Haziran 2023’ten bu yana kaydedilen en zayıf artış olarak kayıtlara geçti. Reel gelirdeki bu zayıf artış, hayat pahalılığı krizinin hala tam olarak aşılamadığını ve hanehalklarının bütçelerinin ciddi baskı altında olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almak için attığı adımların iş gücü piyasasına etkisi, bir yandan enflasyonun düşüşüne yardımcı olurken, diğer yandan da çalışanların refahını tehdit ediyor. Ekonomistler, bu verilerin Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarını daha temkinli hale getirebileceğini belirtiyor.