Maaş haczinde yeni düzenleme yolda! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Kaynak: NTV
İcra ve iflas kanunu reformuyla maaş haczinde önemli değişiklikler gündemde. Asgari ücretliden en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Kripto varlıklara da haciz yolu açılacak.

İcra ve iflas kanunu değişiklik yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen icra ve iflas kanunu reform paketinin tamamlandığını açıklamıştı.


NTV'de yer alan habere göre paketteki ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. Tasarı; hem alacaklının, hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yeni düzenleme içeriyor.

EN FAZLA YÜZDE 10'U HACZ EDİLEBİLECEK


Yeni düzenleme ile birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti yapılacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede kapsamında ise maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.


Bununla birllikte taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, maaş asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.Düzenleme kapsamında haciz edilebilecek mallar listesi de netleşti. Düzenleme kapsamında konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler önplana çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına girecek.

