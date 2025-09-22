Maaş taşıyan Türk emekliye Bulgaristan’dan 'promosyon'

Türkiye'deki ekonomik sorunlar vatandaşları türlü tercihlere yöneltmeye neden oluyor. Emekliler promosyon alabilmek için bankalar arası git-gellere başvuruyor.

Komşu ülke Bulgaristan'ın yeni "kampanyası" ise dikkat çekti.

BULGARİSTAN'DAN OTURMA İZİNLİ 'PROMOSYON'

Emeklilerin son dönemde en çok tercih ettiği ülke olan Bulgaristan, 2024 sonu itibarıyla Türk emekliler için oturma izni temelli yasal bir süreç başlattı.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre süreç şöyle işliyor:

En az 500 euro (yaklaşık 25 bin lira) emekli maaşı olan ve bankada en az 6 bin euro bulunan emekliler önce D vizesi alıp Bulgaristan'da banka hesabı açtırıyor. Maaşını bu banka üzerinden almaya devam ederek bir ev kiralıyor.

Ardından oturum izni için başvuru yapılıyor. Başvurunun onaylanması halinde bir yıl oturum izni veriliyor. Beş yıl sonra da kalıcı olarak oturum iznine sahip olunuyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ AVANTAJLAR

İspanya’da bir ev kiralaması halinde emeklilik vizesi için başvuruda bulunabiliyor.

Portekiz de emekliler için cazip olan bir başka ülke. Portekiz, iki farklı emeklilik vizesi veriyor. Bunlardan bir tanesi, Portekiz’de çalışmadan yaşayabilecek finansal duruma sahip emeklilere sunulan program. Bir diğeri ise ‘Altın Emeklilik Vizesi’ olarak adlandırılan ve yatırım şartıyla verilen vize programı.

İtalya Emeklilik Vizesi de düzenli pasif gelire sahip kişilere Avrupa’da uzun vadeli yaşama hakkı tanıyor. Tek kişilik başvurularda en az 31 bin Euro net yıllık gelir şartı aranırken, eş ve çocuklarla birlikte yapılacak başvurularda bu rakam artıyor.

