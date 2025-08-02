Maaş yok, işsizlik tehdidi var! İşçiler iş bıraktı

Samsun'da faaliyet gösteren SAMPA Otomotiv'de çalışan işçiler, maaş alamadıkları ve mobbinge maruz bırakıldıkları için iş bıraktı.

Bir işçi, "Su içmeye giderken izin alıyorum amirden. Tuvalete giderken, affedersiniz amiri arıyorum izin almak için" derken, başka bir işçi, "Psikolojimiz iyice bozuldu. Benim kardeşim sıkıntıdan öyle vefat etti. Bunlar kovdu diye adam sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.

İşçilerin fabrika içinde başlattığı eyleme, daha önce işten çıkarılan işçiler de destek verdi. Eylem kısa sürede fabrikanın dışına da taşarken, işçiler, ''Yönetim tarafından uygulanan baskı, keyfi işten çıkarmalar ve süregelen belirsizlik'' nedeniyle seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

"SU İÇMEYE GİDERKEN İZİN ALIYORUM AMİRDEN"

Bir işçi, "Ben burada eğer ki iş kazası geçirip durumu izah ediyorsam burası her şeyi hak ediyor. Ben evde beş ay aç kaldım. Ama siz buna 'ajitasyon' diyorsunuz. Ben hala elimi aktif kullanamıyorum. Bile bile beni hala zorluyor burası" dedi.

Bir başka işçi ise "Biz onurumuzla gururumuzla diremeyi seçtik, buradaki arkadaşların hepsinin ailesi var. Hepsi geçim derdinde. Herkes çocukları için mücadele ediyor. Çocuklarının kursağına giren ekmeği almaya çalışanlara karşı burada hep birlikte direniyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir işçi, "Çay içmek yasak, ihtiyaç molası yasak. Tuvalette 5 dakikadan fazla durmazsın. Adam saat tutuyor. Psikolojimiz iyice bozuldu. Benim kardeşim sıkıntıdan öyle vefat etti. Bunlar kovdu diye adam sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Bunun hesabını kim verecek? Türkiye’de adalet yok. AK parti zaten almış başını gidiyor. Zaten ne yaptığı belli değil. Burada olmayanlarda onları savunarak, onlardan destek alarak zaten işçilerin hakkını eziyorlar" diye konuştu.