Geçim derdindeki milyonlarca vatandaş yüksek kira ve gıda masrafları altında eziliyor. Yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı Türkiye’de maaşı ile geçinemeyen vatandaşlar kredi kartına yüklenirken bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalıyor. Bu durum vatandaşların büyük bir borç sarmalı içine girmesine neden oldu.

Yüksek faiz ve enflasyon politikalarının sabit gelirliler üzerindeki baskısı artarken, Türk vatandaşının borç yükü rekor seviyelere ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Ekim 2025 verilerine göre, bireysel kredi borç bakiyesi son bir yılda yüzde 59 oranında devasa bir artış göstererek 5 trilyon 440 milyar TL seviyesine dayandı.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA BORÇ 125 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, geçim sıkıntısı nedeniyle nakit ihtiyacını kredi ve kredi kartlarından karşılayan yurttaşların sayısı artarken, bireysel borçlu sayısı son bir yılda 1.9 milyon kişi artışla 43.3 milyona ulaştı.

En çarpıcı veri ise, kişi başına düşen ortalama borç miktarında yaşandı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, bir yıl içinde yüzde 42.7 yükselişle 88 bin 155 TL'den 125 bin 748 TL'ye tırmandı.

KREDİ KARTLARI BORCUN YARISINI OLUŞTURDU

Bireysel borçların yapısı incelendiğinde, en büyük yükün kredi kartlarında toplandığı görülüyor. Toplam bireysel kredi borcunun yaklaşık yarısını oluşturan kredi kartı bakiyeleri 2 trilyon 700 milyar TL seviyesine yaklaştı.

Kredi Kartı Borç Artışı: Kredi kartı borç bakiyesi bir yılda yüzde 50 artış gösterirken, kişi başına düşen kart borcu da 66 bin 983 TL'ye yükseldi.

İhtiyaç Kredilerinde Artış: Kredi kartlarını, 1 trilyon 325 milyar TL ile ihtiyaç kredileri takip etti. İhtiyaç kredilerinde ortalama kişi başı borç tutarı yüzde 61 yükselişle 130 bin 683 TL oldu.

Öte yandan, daha uygun faizli olması nedeniyle tercih edilen Kredili Mevduat Hesapları'nda (KMH) da bakiye yüzde 81 artışla 702 milyar TL'ye çıktı.

GERİ ÖDENEMEYEN KREDİLERDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Ekonomik zorluklar sadece borç miktarını değil, geri ödeme sorunlarını da derinleştirdi. Geri ödenemediği için tasfiye sürecine giren krediler, son bir yılda yüzde 91 gibi rekor bir artışla 668 milyar TL’ye dayandı.

Ticari kredi bakiyesi son bir yılda yüzde 41 artarak 17.2 trilyon TL'ye ulaşırken, tasfiye olunacak ticari kredilerde de yüzde 77'lik bir artışla 438 milyar TL seviyesi görüldü. Sektörel bazda borç yükü en çok artan sektör ise yüzde 54 ile inşaat oldu.