Maaşı yetmeyen vatandaş kredi kartına yüklendi: Borç katlandıkça katlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 5 Haziran 2025 haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, kredi hacmindeki artış sürerken, mevduatlarda belirgin bir düşüş yaşandı. Özellikle bireysel kredi kartı borçlarındaki yükseliş ve takipteki alacaklardaki artış dikkat çekti.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, bir haftada 16 milyar 687 milyon lira artarak 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liradan 18 trilyon 915 milyar 194 milyon liraya yükseldi. Bu gelişme, kredi kullanımındaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

MEVDUATLAR 92 MİLYAR LİRA AZALDI

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki toplam mevduat hacmi, 92 milyar 321 milyon lira azalarak 22 trilyon 95 milyar 597 milyon liradan 22 trilyon 3 milyar 276 milyon liraya geriledi. Bankalar arası işlemler dahil edilmesine rağmen bu düşüş, mevduatta ciddi bir daralmaya işaret etti.

Tüketici kredilerinde 12 milyar 679 milyon liralık azalma kaydedildi. Toplam hacim 2 trilyon 300 milyar 60 milyon liraya gerilerken; bu tutarın 577 milyar 548 milyon lirası konut, 60 milyar 741 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 661 milyar 770 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerde ise artış dikkat çekti. Bu kalemdeki kredi hacmi, 28 milyar 416 milyon liralık yükselişle 2 trilyon 740 milyar 394 milyon liraya ulaştı. Bu durum, işletmelerin artan finansman ihtiyaçlarına işaret ediyor olabilir.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARI YÜKSELDİ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, %0,2 oranında artarak 2 trilyon 185 milyar 950 milyon liraya çıktı. Bu borçların 737 milyar 387 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 448 milyar 562 milyon lirası taksitsiz alacaklardan oluşuyor. Artan kredi kartı borçları, bireysel harcama eğilimindeki artışı ortaya koyuyor.

Takipteki alacaklar da yükseliş trendini sürdürdü. Bir haftada 4 milyar 982 milyon liralık artışla 412 milyar 358 milyon liraya ulaşan bu kalemin 305 milyar 67 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Bu durum, sistemdeki riskli kredilerin arttığını gösteriyor.