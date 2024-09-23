Maaşından yapılan kesintiyi faiziyle geri alacak. Çalışanları sevindiren emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi için ilgili il sağlık müdürlüğüne tavsiye kararı gönderdi.

Mersin'de görev yapan bir ebe, kullandığı 5 günlük yıllık izni nedeniyle maaşından 1529 lira kesinti yapıldığını gördü. Ebe, bu kesintinin haksız olduğunu savunarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurmuştu.

'HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI'

KDK, yaptığı incelemeler sonucu ücretli iznin anayasal bir hak olduğunu ve sözleşmeli sağlık çalışanlarının da bu haktan yararlanması gerektiğini belirtti. Kurum, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hem hukuka hem de hakkaniyete aykırı olduğuna karar kıldı.

YAPILAN KESİNTİYİ FAİZİYLE GERİ ALACAK

KDK, kesintinin yasal faiziyle geri ödenmesi için ilgili il sağlık müdürlüğüne tavsiye kararı gönderdi. KDK'nin kararı, sözleşmeli sağlık çalışanlarının yasal haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre, bu karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer sağlık çalışanlarına da yol gösterici emsal bir karar olacak.

KDK'nın, sözleşmeli sağlık personelinden yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için ilgili il sağlık müdürlüğüne verdiği tavsiye kararı, sözleşmeli sağlık personelinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi anlamına geliyor.