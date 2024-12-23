Maaşını bu 2 bankaya taşıyan emekliler yaşadı. Biri 21 bin diğeri 20 bin veriyor

Emekliler, ay sonunu getirmekte zorlanırken, tüm umutlarını enflasyon zammına bağlamış durumda. Ne kadar enflasyon farkı alınacağı belirsizliğini koruyor, ancak konuşulan rakamlar 20 ile 25 bin TL arasında yoğunlaşıyor.

Bu belirsizlik ortamında, iki banka emeklilere nefes aldıracak promosyonlar sunuyor. TEB, emekli maaşını bankalarına taşıyan ve 3 yıl süre ile maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon sağlıyor. Denizbank ise benzer şartlarla 20 bin TL'ye varan promosyon teklif ediyor.

TEB'de emeklileri 21.000 TL’ye varan promosyon bekliyor: Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL ana promosyona ek 9.000 TL ek promosyon) kazanabilir.

Bu promosyondan faydalanmak için elektrik veya doğalgaz faturası gibi iki adet otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Kampanya, 25.11.2024 tarihinden itibaren geçerli olup, emekli maaşı hesabına ilk maaşın yatırılmasıyla başlıyor ve 36 ay boyunca devam ediyor.

Maaş tutarına göre değişen promosyon tutarları, müşterilerin taahhüt süresi boyunca bankada bulundurması gereken otomatik ödeme talimatlarına bağlı olarak ödeniyor.

DenizBank'tan 20.000 TL'ye varan promosyon: DenizBank, yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaşını bankadan alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyona ek olarak, çeşitli ek ürünlerle birlikte toplamda 20.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

MobilDeniz uygulaması, kredi kartı, otomatik fatura talimatı veya kredili mevduat hesabı gibi ek ürünler için de ek promosyonlar mevcut. Kampanya, 04.10.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli. Maaş tutarına göre değişen promosyon tutarları, ilk maaşın bankaya yatırılmasından sonraki 2 iş günü içinde hesaba aktarılıyor.

Ancak, bu promosyonların devamı için emekli maaşının belirtilen süre boyunca bankada kalması, ek ürünlerin iptal edilmemesi ve otomatik ödeme talimatlarının sürekli olması gerekiyor.

Bu promosyonlar, emeklilerin ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurken, bankalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Emekliler, bu fırsatlarla hem bütçelerine katkı sağlayabilir hem de bankacılık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilir.