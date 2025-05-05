Maaşını bu 3 bankaya taşıyan emekliler sevinçten havalara uçacak. Çıtayı zirveye taşıdılar

Emekli maaş promosyonları 2025’te rekor kırıyor! Yapı Kredi ve ING 25.000 TL’ye varan ödemelerle öne çıkarken, VakıfBank 27.000 TL ile zirvede. Bankalar arasındaki yarış kızışıyor.

2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zam, bankalar arasında promosyon yarışını alevlendirdi. Emekliler, maaşlarını taşıyarak 27.000 TL’ye varan nakit ödüller kazanma fırsatına sahip. Yapı Kredi ve ING, 25.000 TL’ye kadar promosyon sunarken, VakıfBank 27.000 TL ile çıtayı zirveye taşıdı. Diğer bankalar da cazip tekliflerle emeklilerin dikkatini çekiyor.

YAPI KREDİ SEVİNDİRİYOR

Yapı Kredi, 15 Nisan-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş baremine göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar ödeme yapılırken, ek koşullar sağlandığında 5.000 TL’ye varan ilave ödüller kazanılabiliyor.

Örneğin, iki yeni fatura talimatı verenler 2.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapanlar 2.000 TL ek ödül alıyor. Ayrıca, Yapı Kredi Mobil’e ilk kez giriş yapanlara 500 TL veriliyor. Beş ay boyunca aylık 1.000 TL harcama yapanlar, toplamda 5.000 TL’lik ek ödül kazanabiliyor.

ING'DEN 25 BİN TL

ING, SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar ek koşulsuz promosyon sunuyor. Ek ödüllerle bu rakam 25.000 TL’ye ulaşıyor. Yeni emekliler ve EYT’liler de kampanyadan faydalanabiliyor. ING Mobil üzerinden kolayca maaş taşıma işlemi yapılabiliyor. Emekliler, dijital işlemlerde masraf muafiyeti, yüzde 3,99’dan başlayan ihtiyaç kredisi ve ilk yıl ücretsiz kredi kartı gibi avantajlardan yararlanıyor.

VAKIFBANK ZİRVEDE

VakıfBank, 12.000 TL’ye varan ana promosyona ek olarak, Troy Emekli Kredi Kartı ile 10 ayda 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunarak toplamda 27.000 TL’lik rekor bir teklif veriyor. Bu teklif, emekliler arasında büyük yankı uyandırdı.

DİĞER BANKALARIN TEKLİFİ

Albaraka Türk 20.000 TL, DenizBank 20.000 TL, QNB Finansbank 16.200 TL’ye varan promosyon ve indirim sunuyor. TEB, 21.000 TL’lik kampanyasıyla dikkat çekerken, Şekerbank 12.000 TL ile yarışta yer alıyor. Bankalar, ek avantajlarla emeklileri cezbetmeye çalışıyor.

Bankalar, promosyon miktarlarını artırarak emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, emeklilerin kampanya koşullarını dikkatle inceleyerek karar vermesini öneriyor. Taahhüt süreleri ve ek ödüller, toplam kazancı önemli ölçüde etkiliyor. Promosyon yarışının önümüzdeki aylarda daha da kızışması bekleniyor.