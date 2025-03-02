Maaşlara yüzde 75 zam geldi! Belediye işçileri bayram etti

Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Samsun Şubesi arasında maaş sözleşmesi yenilendi.

Yapılan görüşmelerde İlkadım Belediyesi'nde çalışan işçi personelin maaşlarına 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 33’e, ikinci 6 ayı için ise yüzde 42’ye varan zam gerçekleştirildi.

"2025 YILI İLK 6 AYI İÇİN YÜZDE 33’E, İKİNCİ 6 AYI İÇİN İSE YÜZDE 42 ZAM"

İlkadım Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreni sonrası konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizde gece-gündüz demeden çalışan işçi personelimizin maaş artışları için Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesi ile görüşmelerimizi tamamladık. Sendika ile yapılan görüşmeler neticesinde işçilerimizin maaşlarına 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 33’e, ikinci 6 ayı için ise yüzde 42’ye varan artış gerçekleştirdik. İşçi personelimiz için görüşmelere katılan Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun'a da teşekkür ediyorum. Yapılan maaş düzenlemelerinin tüm işçi personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.