Maaşlardan zorunlu olarak kesilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanacak adımları belirleyen 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programda en dikkat çeken konulardan biri, çalışanların zorunlu birikim yapmasını öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.

Halihazırda yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve sistem 2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girecek.

MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ VE DEVLET KATKISI

Taslak düzenlemeye göre, çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiye eşit miktarda işveren katkısı da eklenerek birikim havuzuna yüzde 30’luk devlet katkısı dahil edilecek. Sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız şekilde yürütülecek.

Çalışanların TES kapsamında biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekiyor. TES aracılığıyla emekli olmak isteyenlerde kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranacak.

TES uygulamasından emekli olan yurttaşlar, sisteme yatırdıkları primler dikkate alınarak aylığa bağlanacak. Bu gelir, SGK’den alınacak temel emekli maaşından daha düşük olacak ve ‘destekleyici’ nitelik taşıyacak.