Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, “Gök Mavi” adlı yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan parça, Beyazıt ve ODTÜ’deki öğrenci eylemlerine yaptığı göndermelerle dikkat çekti. Şarkı, “Saraçhane gençliği”ne ithaf edilirken, Matiz paylaşımında “Umudumuzu diri tutması dileğiyle” notunu düştü.

19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte milyonlarca kişi kararı protesto etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan birçok gencin de tutuklanması ünlüleri harekete geçirdi. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yeni yayımladığı şarkısıyla gençlere dayanışma eli uzattı.

Şarkısını, "Umudumuzu diri tutması dileğiyle" diyerek yayınlayan Matiz, Beyazıt ve ODTÜ gibi sembol mekanlarda geçen dizeleriyle gençlere selam gönderdi.

Son Haberler
ABD'den korkutan açıklama! 'Her an saldırı olabilir'
ABD'den korkutan açıklama! 'Her an saldırı olabilir'
Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı
Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı
Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor
Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor
Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü
Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü