Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı

19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte milyonlarca kişi kararı protesto etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan birçok gencin de tutuklanması ünlüleri harekete geçirdi. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yeni yayımladığı şarkısıyla gençlere dayanışma eli uzattı.

Şarkısını, "Umudumuzu diri tutması dileğiyle" diyerek yayınlayan Matiz, Beyazıt ve ODTÜ gibi sembol mekanlarda geçen dizeleriyle gençlere selam gönderdi.