Mac Allister Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brighton Hove Albion'dan daha önce anlaşmaya vardığı Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Liverpool, 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



"SABIRSIZLANIYORUM"

Transfer sonrası açıklamada bulunan Arjantinli Mac Allister, "Liverpool'a transferimin hemen gerçekleşmesi ve sürecin uzamaması beni mutlu etti. Harika hissettiriyor. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi, burada olmak harika ve başlamak için sabırsızlanıyorum'' dedi.



DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Arjantinli yıldız bu sezon Brighton formasıyla 40 maçta 12 gol 3 asist kaydetti. 2022 Katar Dünya Kupası'nda da Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.