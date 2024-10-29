Maç bitti, düello bitmedi! Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine düdüklü cevap

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Maç bitti, düello bitmedi! Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine düdüklü cevap

Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdı ve aradaki puan farkını açarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından ise sosyal medya ayrı bir düello başladı ve atışmalar karşılıklı olarak devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın evinde oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, dev maçın sonrasında ezeli rakiplerine sosyal medyadan gönderme yaptı.

Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak cevapladı.

Bu arada Galatasaray, hakem yönetimine tepki gösteren Beşiktaş'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaşan sarı-kırmızılılar "Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz" notunu düştü.

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