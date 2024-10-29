Maç bitti, düello bitmedi! Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine düdüklü cevap

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın evinde oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, dev maçın sonrasında ezeli rakiplerine sosyal medyadan gönderme yaptı.
Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! ????????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş ????#GSvBJK pic.twitter.com/1izvBXeIew
???? İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE! ???? pic.twitter.com/e4w9le1KYN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
???????? https://t.co/JfceAYnWHg pic.twitter.com/29Mu7vl4Lw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 24, 2024
Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak cevapladı.
Düdüklerin Efendisi! https://t.co/uORwXXgjhg pic.twitter.com/pXQR0uXih3— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024
???? İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE! ???? pic.twitter.com/e4w9le1KYN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
Bu arada Galatasaray, hakem yönetimine tepki gösteren Beşiktaş'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonu paylaşan sarı-kırmızılılar "Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz" notunu düştü.
???? Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz. ???? @Besiktas pic.twitter.com/rfxuexg7X9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024