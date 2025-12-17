Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki halı sahada dün akşam oynanan maç sırasında bir pozisyon sonrası tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taraflar kavgaya tutuştu.

Tekme ve yumrukla birbirine saldıran taraflardan biri aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kavgaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde tarafların yaşanan pozisyon sonrası tartışması ve hemen ardından da tekme ve yumrukla birbirine saldırması yer aldı.