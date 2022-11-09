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Kadın taraftara elle arama yaptılar. Görüntüler şok etti. Yok artık daha neler

Futbol maçına girmek isteyen kadın taraftara güvenlik görevlilerinin yaptığı elle arama gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:53
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Maç girişinde güvenlik görevlileri kadın taraftara elle arama yaptı. Yok artık daha neler

Kadın taraftara elle arama yaptılar. Görüntüler şok etti. Yok artık daha neler
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Brezilya'da bir futbol maçına giden bir kadın taraftarın stada girerken üst araması sırasında ortaya çıkan görüntüler ortalığı karıştırdı.

Sao Paolo'da bir futbol karşılaşması için stada girmeye çalışan kadın taraftar güvenlik kontrolü sırasında başka bir kadın güvenlik görevlisi tarafından üzeri arandı.

Normalde elektronik bir cihazın kullanılması gereken üst aramasında, güvenlik görevlisinin kadın taraftarı elleriyle araması ülkede tartışma konusu oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin üzerine, güvenlik şirketinin söz konusu personelle ilgili işlem başlattığı açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler gündem oldu ve elden ele paylaşıldı.

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