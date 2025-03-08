Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi

Kaynak: DHA
Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi

Afyonkarahisar'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden biri 16 bir diğeri 14 yaşındaki iki arkadaş toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Tosun ile 14 yaşındaki Sait Emir Özkul, toprağa verildi. 2 arkadaşın bir spor müsabakasını izlemeye gittiği öğrenildi

Afyonkarahisar'da yürek yakan kaza, 6 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi.

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Hasan Hüseyin Tosun (16) ile arkadaşı Sait Emir Özkul (14), bir spor müsabakasını izlemek için motosikletle yola çıktı.

Hasan Hüseyin Tosun'un kullandığı motosiklet ile Osman Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tosun ile Sait Emir Özkul hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un cenazeleri, dün ailelerine teslim edildi. Tosun'un cenazesi Eber köyü mezarlığında, Özkul'un cenazesi Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayı hafif yaralı atlatan araç sürücüsü Osman Ç. (47) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Osman Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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