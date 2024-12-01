Maç oynanırken kale arkasında kurban kestiler. Futbol tarihinde böylesi görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi

Van'da oynanan bir maçta yaşananlar görenleri şoke uğrattı. Maçın oynandığı sırada bir gurubun kale arkasında kurban kesmeye çalışması sosyal medyada gündem oldu.

Van’da yaşanan bir olay futbol tarihine geçti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Vanspor FK-Karacabey Belediyespor maçının oynandığı sıra kale arkasında kurban kestiler. Kameralara yansıyan görüntüler herkesi şoke etti.

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Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Vanspor FK’nın iç sahada maç kazanabilmesi için adak olarak kurban kesildiği görüldü.

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Maç sırasında yaşanan olayın TFF gözlemcileri tarafından raporlandığı öğrenildi. Şaşkınlığa neden olay olayla ilgili federasyonun vereceği karar merak konusu oldu.

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Vanspor FK, büyük tartışmalara neden olan maçta Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

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