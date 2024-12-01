Maç oynanırken kale arkasında kurban kestiler. Futbol tarihinde böylesi görülmedi

Van’da yaşanan bir olay futbol tarihine geçti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Vanspor FK-Karacabey Belediyespor maçının oynandığı sıra kale arkasında kurban kestiler. Kameralara yansıyan görüntüler herkesi şoke etti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Vanspor FK’nın iç sahada maç kazanabilmesi için adak olarak kurban kesildiği görüldü.

Maç sırasında yaşanan olayın TFF gözlemcileri tarafından raporlandığı öğrenildi. Şaşkınlığa neden olay olayla ilgili federasyonun vereceği karar merak konusu oldu.

Vanspor FK, büyük tartışmalara neden olan maçta Karacabey Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.