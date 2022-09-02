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Fenerbahçe taraftarının içine daldı. En büyük Beşiktaş tezahüratı yaptı

Sosyal medyada Beşiktaşlı bir taraftarın Fenerbahçelilere yaptığı video yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:59
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Maç sonrası galibiyeti kutlayan Fenerbahçe taraftarının arasına girerek Beşiktaş diye bağıran fanatik taraftar sosyal medyada yeniden gündem oldu

Fenerbahçe taraftarının içine daldı. En büyük Beşiktaş tezahüratı yaptı
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Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç sonrası çekilen videoda Sarı-Lacivertli taraftarların kendi aralarında eğlendiği görülüyor.

Marşlar söyleyerek davul çalarak Sarı-Lacivertli takımın galibiyetini kutlayan taraftar grubu bir büyük şok yaşadı.

HERKES ŞAŞIRDI

Beşiktaş taraftarı olduğu görülen iki kişi Sarı - Lacivertlilerin arasına girerek önce davulun tokmağını aldı.

Siyah-Beyazlı taraftar daha sonra herkesin gözü önünde "Beşiktaş" diye bağırarak herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada gündem olan bu video yeniden Siyah-Beyazlı taraftarlarca paylaşıldı.

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