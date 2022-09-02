Fenerbahçe taraftarının içine daldı. En büyük Beşiktaş tezahüratı yaptı

Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç sonrası çekilen videoda Sarı-Lacivertli taraftarların kendi aralarında eğlendiği görülüyor.

Marşlar söyleyerek davul çalarak Sarı-Lacivertli takımın galibiyetini kutlayan taraftar grubu bir büyük şok yaşadı.

HERKES ŞAŞIRDI

Beşiktaş taraftarı olduğu görülen iki kişi Sarı - Lacivertlilerin arasına girerek önce davulun tokmağını aldı.

Siyah-Beyazlı taraftar daha sonra herkesin gözü önünde "Beşiktaş" diye bağırarak herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada gündem olan bu video yeniden Siyah-Beyazlı taraftarlarca paylaşıldı.