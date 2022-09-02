Fenerbahçe taraftarının içine daldı. En büyük Beşiktaş tezahüratı yaptı

Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç sonrası çekilen videoda Sarı-Lacivertli taraftarların kendi aralarında eğlendiği görülüyor.
Marşlar söyleyerek davul çalarak Sarı-Lacivertli takımın galibiyetini kutlayan taraftar grubu bir büyük şok yaşadı.
HERKES ŞAŞIRDI
Beşiktaş taraftarı olduğu görülen iki kişi Sarı - Lacivertlilerin arasına girerek önce davulun tokmağını aldı.
Siyah-Beyazlı taraftar daha sonra herkesin gözü önünde "Beşiktaş" diye bağırarak herkesi şaşırttı.
Sosyal medyada gündem olan bu video yeniden Siyah-Beyazlı taraftarlarca paylaşıldı.
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