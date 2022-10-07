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Ebrar Karakurt yerinde duramadı. Maç sonu eğlenceli anlar

Geçtiğimiz gün Kanada ile oynanan maçta sergilediği performans ile gecenin yıldızı olan Ebrar Karakurt maç sonu röportaj yapacağı muhabir ile ilginç bir an yaşadı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:17
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Maç sonu eğlenceli anlar. Ebrar Karakurt yerinde duramadı

Ebrar Karakurt yerinde duramadı. Maç sonu eğlenceli anlar
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FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-22'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar ikinci sette Kanada hücumlarını karşılamakta zorlandı. Setin sonlarına doğru 23-19 geriye düşen milliler seti çevirerek 26-24'lük üstünlük kurarak ikinci seti de kazandı.

Maçın yıldızıysa pasör çaprazı Ebrar Karakurt oldu. Maç sonrası Karakurt verdiği röportaj görüntüleri de maç kadar konuşuldu. 

TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'in paylaştığı görüntülerde Karakurt'un boyu muhabire yakın tutmak için bacaklarını açtığı görüldü. 

Şenürek, "Ebrar Karakurt ile maç sonu röportajımızdan Boylar anca bu kadar eşitlenebiliyor @karakurtebrar18" yorumunda bulundu. 

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