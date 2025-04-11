Maç yarıda kaldı, iki taraftar hayatını kaybetti

Güney Amerika futbolunun en prestijli turnuvalarından Libertadores’te, Şili’nin Colo Colo takımı ile Brezilya’nın Fortaleza ekibi arasında oynanan maç trajik olaylarla gölgelendi. Santiago’daki Monumental Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma öncesi çıkan şiddet olaylarında iki taraftar hayatını kaybetti, maç ise taraftarların sahaya inmesiyle yarıda kaldı. Brezilya basınından Ole’nin haberine göre, yaşanan kaosun ardından maç iptal edildi ve Colo Colo’nun ciddi yaptırımlarla karşılaşması bekleniyor.

İKİ TARAFTAR ÖLDÜ

Ole’nin aktardığına göre, maç öncesinde ev sahibi Colo Colo taraftarları stadyuma girmek için toplu bir hamle yaptı. Ancak bu girişim, güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında çatışmaya dönüştü. Yetkililere göre, yüzlerce taraftar biletleri olmadan stadyuma zorla girmeye çalışırken ortaya çıkan izdihamda iki kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, ölenlerden birinin 18 yaşındaki bir kadın, diğerinin ise 13 yaşındaki bir çocuk olduğunu bildirdi. Şili polisi Carabineros’un olaylara müdahalesi sırasında bir polis aracının çitin çökmesinde rol oynayıp oynamadığı ise soruşturma altında. Savcı Francisco Morales, “Olayda bir polis aracı olup olmadığını araştırıyoruz. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri inceleniyor.” dedi.

TARAFTARLAR OYUNU DURDURDU

Maç, dışarıdaki trajediye rağmen başladı ancak 68. dakikada durma noktasına geldi. Colo Colo taraftarları, ölen taraftarların haberinin tribünlere ulaşmasıyla öfkelerini sahaya yansıttı. Önce yabancı maddeler sahaya atıldı, ardından bir grup taraftar bariyerleri aşarak sahaya indi. Fortaleza oyuncuları hızla soyunma odasına kaçarken Colo Colo’nun kaptanı Esteban Pavez ve Arturo Vidal gibi isimleri taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermedi. Hakem Gustavo Tejera, CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından maçı iptal etti. Skor 0-0’ken yarıda kalan karşılaşma, turnuvanın en karanlık gecelerinden birine sahne oldu.

AÇIKLAMA VE CEZA BEKLENTİSİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olayların ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Colo Colo ile Fortaleza arasındaki maç öncesi Monumental Stadyumu yakınında iki taraftarın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz.”

Colo Colo’nun turnuvadan diskalifiye edilmesi, puan silme ya da para cezası gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Brezilya medyası, Fortaleza’nın maçı 3-0 hükmen kazanma ihtimalinin de masada olduğunu yazdı. Ayrıca, bazı Colo Colo taraftarlarının stadyum içindeki gençlik akademisi bölümüne girerek forma ve ekipman çaldığı, spor salonuna zarar verdiği de iddialar arasında.