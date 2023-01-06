Halı sahada öldüren pozisyon

Tuzla'da halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan 54 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenilen vatandaşa ilk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Tuzla Postane Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana gelen olayda 54 yaşındaki Özden Kısakol, arkadaşlarıyla top oynarken bir kişiyle çarpıştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

KALP HASTALIĞI YOKTU

Kısakol'u gören arkadaşları yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kısakol, en yakın hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Kısakol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca Kısakol'un bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenildi.

GÖĞSÜNÜ OVUŞTURDU

Öte yandan, Özden Kısakol'un kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kısakol'un maçtan önce ısınma hareketleri yaparken göğsünü ovuşturduğu, maç esnasında arkadaşıyla çarpıştığı, ardından kalp krizi geçirerek yere yığıldığı görülüyor. Arkadaşlarının ise yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptığı, gelen sağlık ekiplerinin ise Kısakol'u hastaneye kaldırdığı görülüyor.

FLAŞ DETAY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ahmet K., "Biz içeride oturup maç izliyorduk. Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük. Devamında arkadaşlarının kalp masajı yapmaya başladığını gördük. Arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptılar. Ardından ambulans geldi. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Sonra hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Güvenlik kameralarını da izlediğimizde arkadaşın halı sahaya girerken göğsünü ovuşturduğunu da gördük. Abi kalp krizinden vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabırlar versin" dedi.