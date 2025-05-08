Macar sanayisi yerinde saydı

Macaristan’da sanayi üretimi 2025 yılı Mart ayında yıllık bazda durgun seyretti. Şubat ayında yüzde 8.7 oranında düşüş kaydeden üretim, Mart’ta toparlanma sinyali verse de yıllık düzeyde artış sağlayamadı. Bu durumu Macaristan İstatistik Ofisi’nin yayımladığı öncü veriler ortaya koydu.

Üretim hacmi, özellikle elektrikli ekipman imalatındaki gerilemenin etkisiyle birçok imalat alt sektöründe düşüş gösterdi. Ancak taşıt araçları, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerle birlikte gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatında artış gözlendi.

Aylık bazda incelendiğinde ise takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, Mart ayında sanayi üretiminin yüzde 0.1 oranında yükseldiğini gösterdi. Bu küçük artış, bir önceki ayda kaydedilen yüzde 1.1’lik düşüşün ardından sanayi faaliyetlerinde kısmi bir toparlanma anlamına geliyor.

Sanayi sektörü, Macaristan ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürse de üretimdeki dengesizlikler, küresel talep ve tedarik zinciri sorunlarının hâlen etkili olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Avrupa genelindeki ekonomik yavaşlama, üretim verileri üzerinde belirleyici rol oynuyor.