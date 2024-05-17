Macaristan Başbakanı: Fico yaşamla ölüm arasında

Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan Başbakanı: Fico yaşamla ölüm arasında
Macaristan Başbakanı Victor Orban, suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Macaristan Başbakanı Fico'nun iyileşme emareleri gösterdiğini fakat şu an ki durumunun bıçak sırtı olduğunu belirtti. Orban, en iyi senaryoda bile Fico'nun birkaç ay görevine dönemeyeceğine vurgu yaptı.

Orban'ın verdiği bilgiler doğruysa Fico, Avrupa Parlamentosu seçimlerini kaçıracak. Slovakya için tarihi bir oylamayı kaçıracak olmasına dair Slovakya makamlarından şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama yok. Orban ise açıklamasında "Fico'nun kaçıracağı seçimlerde sadece Avrupa Parlamentosu üyelerini değil gelecek yılların gidişatını da oylayacağız. Dahsı ABD'deki seçimlerle birlikte Avrupa'da da savaşın ve barışın gidişatını belirleyecek seçimlerle karşı karşıyayız. Barış yanlısı Fico'nun böyle bir süreçte bizimle beraber olmaması bizler için büyük talihsizlik" ifadelerini kullandı.

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