Macaristan Başbakanı Orban: “Ukraynalılar yardım istiyorlarsa gaz yolunu yeniden açsınlar”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban devlet radyosu Radia Kossuth'a Rus gazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatına başlamaması durumunda Rusya'ya yaptırımların uzatılması kararını desteklemeyeceklerini söyledi. “Ukrayna'ya yardım için yaptırımların ekonomik sonuçlarına katlanmamız kabul edilemez” şeklinde konuşan Orban, Kiev'in Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatını durdurduğunu ve AB'de gaz fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtti.



Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Macaristan'ın son 3 yılda 19 milyar euro zarara uğradığını kaydeden Orban, Kiev yönetimini Rus gazı sevkiyatına yeniden başlatmaya ve gaz tedarikini engellemeyeceğine dair garanti vermeye çağırdı. Başbakan Orban, “Eğer Ukraynalılar yardım istiyorlarsa, gaz yolunu yeniden açsınlar” diye konuştu.



POLONYA BAŞBAKANI TUSK’TAN ORBAN’A TEPKİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Eğer Viktor Orban savaşın kilit anında Avrupa yaptırımlarını bloke ederse, Avrupa'nın geleceği ve güvenliği için oynanan bu büyük oyunda, bizim değil, Putin'in takımında oynadığı kesinlikle belli olacaktır” açıklamasında bulundu.



AB ülkeleri Rusya'ya yaptırımların uzatılması konusunu 31 Ocak Cuma günü görüşecek. Yaptırım kararının 27 üye ülke tarafından oybirliği ile alınması gerekiyor.



Ukrayna ise 1 Ocak 2025 tarihinde sona eren Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı anlaşmasını ulusal güvenliğini gerekçe göstererek uzatmamış, Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurmuştu.