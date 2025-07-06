Macaristan Başbakanı Orban'ın kızı Rahel Orban Bodrum halay çekti: Koruması da yok!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Macaristan Başbakanı Orban'ın kızı Rahel Orban Bodrum halay çekti: Koruması da yok!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kızı Rahel Orban (36), Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra müzik eşliğinde halay çekti. Orban’ın, yanında polis koruması olmaması dikkatleri çekti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kızı Rahel Orban, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta kameralara yakalandı.

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-6.jpg

Yalıkavak Marina’daki ünlü bir restoranda üç kız arkadaşıyla yemek yiyen Orban’ın, yanında polis koruması olmaması dikkatleri çekti.

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-3.jpg

Yemeğin ardından mekândaki müzikle coşup halay çeken Rahel Orban, neşeli tavırlarıyla büyük beğeni kazandı.

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-9.jpg

Korumasız şekilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Orban, Türkiye’nin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Türkiye’ye hayranlığını dile getiren Orban, “Burada kendimi çok güvende hissediyorum, bu yüzden korumaya ihtiyaç duymadım.

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-10.jpg

İnsanlar çok samimi ve misafirperver. Türkiye’ye her geldiğimde buraya daha çok bağlanıyorum.” dedi. Orban’a gece boyunca mekan sahibi Mehmet Uğur Deveci eşlik etti ve arkadaşlarıyla yakından ilgilendi.

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-2.jpg

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-4.jpg

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-5.jpg

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-7.jpg

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-8.jpg

macaristan-basbakani-orbanin-kizi-rahel-orban-bodrum-halay-cekti-korumasi-da-yok-yenicag-11.jpg

Son Haberler
Arsenal'e İspanyol orta saha
Arsenal'e İspanyol orta saha
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"