Macaristan Başbakanı Orban'ın kızı Rahel Orban Bodrum halay çekti: Koruması da yok!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kızı Rahel Orban, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta kameralara yakalandı.

Yalıkavak Marina’daki ünlü bir restoranda üç kız arkadaşıyla yemek yiyen Orban’ın, yanında polis koruması olmaması dikkatleri çekti.

Yemeğin ardından mekândaki müzikle coşup halay çeken Rahel Orban, neşeli tavırlarıyla büyük beğeni kazandı.

Korumasız şekilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Orban, Türkiye’nin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Türkiye’ye hayranlığını dile getiren Orban, “Burada kendimi çok güvende hissediyorum, bu yüzden korumaya ihtiyaç duymadım.

İnsanlar çok samimi ve misafirperver. Türkiye’ye her geldiğimde buraya daha çok bağlanıyorum.” dedi. Orban’a gece boyunca mekan sahibi Mehmet Uğur Deveci eşlik etti ve arkadaşlarıyla yakından ilgilendi.