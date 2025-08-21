Macaristan Cumhurbaşkanı'nın "Rusya" sansürü gündem oldu: Dakikalar içerisinde değiştirildi

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok, Ukrayna’nın batısında yer alan Mukaçevo’ya düzenlenen saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda “Mukaçevo’daki Rusya’nın füze saldırısının kurbanlarına derin taziyelerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi. Ancak birkaç saat sonra paylaşımını değiştirerek, “Rusya” kelimesini metinden çıkardı. Şu anki versiyonunda yalnızca “füze saldırısı” ifadesi yer alıyor.

Sulyok, mesajının devamında “Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesinin hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Tarafların bunu anlayacağına ve uluslararası diplomatik çabalarla bu anlamsız kan dökümünün biteceğine inanıyorum” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI SESSİZ KALDI

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó da saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Ancak Szijjártó, Rusya’yı hiç anmadan “Ukrayna’dan gelen haberler, barışa acilen ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, hükümetin Moskova’yı doğrudan suçlamaktan kaçındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MUKAÇEVO SALDIRISINDA 15 YARALI

Saldırı, Macaristan ve Slovakya sınırına yakın olan Mukaçevo kentinde gerçekleşti. Rus güçlerinin hedef aldığı bölge, Amerikan elektronik üreticisi Flex firmasına ait bir tesisti. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi yaralandı. Olay, Batı Ukrayna’da nadir görülen saldırılar arasında yer aldı ve bölge halkında büyük endişe yarattı.

MACARİSTAN’IN MOSKOVA İLE DENGELİ İLİŞKİSİ

Macaristan, Rusya’nın 2022’de başlattığı Ukrayna işgalinden bu yana Avrupa Birliği içinde farklı bir çizgi izliyor. Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki hükümet, AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sık sık bloke etti. Ayrıca Budapeşte, enerji alanında Moskova ile yakın işbirliği sürdürmeye devam ediyor.

Macaristan’ın üst düzey isimleri Rusya’yı ziyaret etmeyi sürdürürken, Ukrayna’ya resmi ziyaretlerden kaçınıyor. Sulyok’un mesajındaki “Rusya” ifadesini silmesi de bu siyasi denge arayışının bir parçası olarak yorumlandı.