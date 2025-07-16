Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Ukrayna'nın Transcarpathia bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Macar asıllı József Sebestyén'in, askere alınmayı reddettiği için dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Orbán, bu olay nedeniyle Ukraynalı yetkililerin AB insan hakları yaptırım listesine eklenmesini talep etti.

Macar Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Sorumlu tüm Ukraynalı askeri yetkililerin AB yaptırım listesine alınmasını önereceğiz" dedi.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA

Ukrayna yetkilileri, iddiaları kesin bir dille reddetti. Sebestyén'in yasal seferberlik sürecine tabi olduğunu, ancak akciğer embolisi nedeniyle öldüğünü ve vücudunda şiddet izi bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, söz konusu kişinin Ukrayna vatandaşı olduğunu ve çifte vatandaşlık tanımadıkları için Macaristan'ın iddialarının hukuki dayanağı olmadığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ı "kanıtlanmamış iddiaları yaymakla" suçlayarak, soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceğini duyurdu.

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GERİLİM TIRMANIYOR

Bu olay, zaten gergin olan Macaristan-Ukrayna ilişkilerini daha da kötüleştirdi. Macaristan, Ukrayna büyükelçisini çağırarak resmi bir protesto iletti. Orbán, bu olayı Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı bir argüman olarak kullandı ve "Ukrayna'nın AB'ye girmesi ekonomik ve güvenlik felaketi olur" açıklamasını yaptı.

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MACARİSTAN'IN AB KARŞITI KAMPANYASI

Orbán hükümeti, son aylarda Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı yoğun bir propaganda kampanyası yürütüyor. Billboardlarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yer aldığı afişlerle, "Ukrayna'nın AB'ye girmesine izin verirlerse, bedelini biz öderiz!" mesajı veriliyor.

Macaristan'da yapılan ve hükümetin desteklediği bir ankette, katılımcıların %95'i Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıktı. Ancak muhalefet lideri Péter Magyar, bu anketin düşük katılımlı ve manipülatif olduğunu savunarak, kendi partisinin yaptığı ankette %58 destek çıktığını açıkladı.

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ENDİŞELER ARTIYOR

Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik sert tutumu, AB içinde de tartışma yaratıyor. Bazı AB ülkeleri, Macaristan'ın oy hakkının askıya alınmasını bile gündeme getiriyor5. Ukrayna ise Macaristan'ın "Rusya yanlısı" politikalarını eleştirerek, bu tür iddiaların ilişkileri daha da germesinden endişe duyuyor.