Macaristan - Türkiye 0 - 2

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan - Türkiye 0 - 2

İlk kez Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımı Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşma başladı

Maçın 4. dakikasında Gazdag'ın pasında Varga'nın vuruşu dışarı gitti.

Maçın 10.dakikasında oyuncuların oruçlarını açması için iftar arası verildi.

Maçın 15.dakikasında Szoboszlai'nin vuruşu kalenin yanında auta çıktı.

Maçın 30.dakikasında kullanılan serbest vuruşta Szoboszlai'nin vuruşu üst kale direğine çarparak dışarı gitti.

Maçın 37.dakikasında Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skoru 1-0 yaptı

Maçın 39.dakikasında Oğuz'un pasında Arda Güler topu ağlara gönderdi 2-0

Maçın 41.dakikasında Kerem müsait pozisyonda topu auta attı.

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Macaristan - Türkiye 0 - 2
Macaristan - Türkiye 0 - 2