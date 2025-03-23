Macaristan - Türkiye ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan - Türkiye ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunun rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. İlk maçta Rams Park'ta rakibi 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, avantajını koruyarak adını A Ligi'ne yazdırmayı istiyor.

Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın

Son Haberler
İngiltere'de İmamoğlu rüzgarı! Sokaklar doldu taştı
İngiltere'de İmamoğlu rüzgarı! Sokaklar doldu taştı
AKP’li eski belediye başkanı sandığa gitti! Ekrem İmamoğlu için oy kullandı
AKP’li eski belediye başkanı sandığa gitti! Ekrem İmamoğlu için oy kullandı
Macaristan - Türkiye ilk 11'i belli oldu
Macaristan - Türkiye ilk 11'i belli oldu
İmamoğlu'nun yerine TBB başkanlığına geçici olarak getirilecek isim belli oldu
İmamoğlu'nun yerine TBB başkanlığına geçici olarak getirilecek isim belli oldu
Ayşe Ateş İmamoğlu için oy kullandı. Kızının, Özgür Özel'e yazdığı notu paylaştı
Ayşe Ateş İmamoğlu için oy kullandı. Kızının, Özgür Özel'e yazdığı notu paylaştı