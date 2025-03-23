Macaristan - Türkiye ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak. İlk maçta Rams Park'ta rakibi 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, avantajını koruyarak adını A Ligi'ne yazdırmayı istiyor.
Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın