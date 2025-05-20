Macaristan - Türkiye maçında İstiklal Marşı'nı ıslıklayanlara UEFA'dan ceza

Türkiye A Milli Takımı'nın Mart ayında ayında karşılaştığı rakibi Macaristan'a UEFA'dan çeşitli cezalar verildi. A Milli Takım Macaristan'ı içerde 3-1 ve ardından deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmişti.

Skorer'in haberine göre Puskas Arena'da 23 Mart'ta oynanan Macaristan-Türkiye Milletler Ligi play-off rövanş maçı öncesindeki seremonide ev sahibi ekibin bazı taraftarları, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada milli marşı ıslıklamışlardı. Avrupa futbolunun patronları bu hareketi cezasız bırakmadı ve saygısız davranışa fatura çıkarttı.

10 BİN EURO PARA CEZASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, milli marş sırasında ortaya çıkan sıkıntıdan dolayı Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin euro para cezası verildi. Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise bu durumun Türk Milli Marşı'nın ıslıklanmasından kaynaklandığı detayına yer verildi.

Milli marşın ıslıklanmasının yanında bazı başka ayrımcı hareketler, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi hareketlerin tümüne toplamda 75 bin euro para cezası ile tribün kapatma cezası kesildi. Tribün kapatma cezasının iki yıllık gözlem süresince ertelendiği, benzer bir olay gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe konacağı ifade edildi.