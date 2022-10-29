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Macaristan'da "acil durum" uzatıldı

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkeye yönelik içerdiği tehditlere karşı hızlı kararlar alabilmek amacıyla ilan edilen "acil durum" uygulaması uzatıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:02
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Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı

Macaristan'da ''acil durum'' uzatıldı
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Hükümete bağlı Bilgilendirme Merkezinden (KTK) yapılan açıklamada, Macaristan'ın komşusu Ukrayna'daki savaşın devam ettiği, savaş nedeniyle ortaya çıkan insani felaketin Macaristan'ı olağanüstü bir duruma sokması nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durumun süresinin uzatılması kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 180 gün uzatılan acil durumun, hükümetin savaştan kaçanlara yardım etmesinin yanı sıra Macaristan'ın fiziksel, ekonomik ve enerji arz güvenliğini korumak için verimli ve hızlı karar vermesinin yasal çerçevesini oluşturduğu belirtildi. (AA)

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