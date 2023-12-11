Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi

Ukraynalı kara yolu taşımacılığı firmalarının haksız rekabete neden olduğunu öne süren Macar tır şoförleri, Macaristan'ın Zahony kentinde yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Daha önce benzer görüntüler Polonya ve Slovakya’da da görülmüştü. Devam eden Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan kaçan Ukraynalı mülteciler Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç ederek buralarda hayat kurmuşlardı.

Ukraynalı mültecilerin yoğun yaşadığı Slovakya, Çekya ve Polonya’da mültecilere karşı protestolar baş göstermişti.

Haksız rekabetten yakınan yerli halk mültecilerle ilgili yeni düzenleme yapılmasını veya ülkelerine geri gönderilmesini talep ediyor.

Bu olayların sonuncusu Macaristan’da yaşandı.

Elinde pankartlar ve bayraklarla yolu kapatan grup, olaysız dağıldı.