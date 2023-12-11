Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi

Polonyalı ve Slovak tır şoförlerinin ardından Macar taşımacılardan da Ukrayna firmalarına yönelik protesto gerçekleştirildi.

KAYNAK: AA
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi

Ukraynalı kara yolu taşımacılığı firmalarının haksız rekabete neden olduğunu öne süren Macar tır şoförleri, Macaristan'ın Zahony kentinde yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

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Daha önce benzer görüntüler Polonya ve Slovakya’da da görülmüştü. Devam eden Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan kaçan Ukraynalı mülteciler Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç ederek buralarda hayat kurmuşlardı.

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Ukraynalı mültecilerin yoğun yaşadığı Slovakya, Çekya ve Polonya’da mültecilere karşı protestolar baş göstermişti.

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Haksız rekabetten yakınan yerli halk mültecilerle ilgili yeni düzenleme yapılmasını veya ülkelerine geri gönderilmesini talep ediyor.

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Bu olayların sonuncusu Macaristan’da yaşandı.

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Elinde pankartlar ve bayraklarla yolu kapatan grup, olaysız dağıldı.

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