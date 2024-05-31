Macaristan’da yakalanan Serdar Sertçelik’in ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Ayhan Bora Kaplan davasında hem sanık hem de "M7" kod adlı gizli tanık olarak bilinen ve firari duruma düştüğü için hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı.

Sertçelik’in yakalandığı ve geçici olarak 6 Temmuz’a kadar tutuklandığı bildirildi. Yakalanmasının ardından çekilen ilk fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticilerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı” ifadesine yer verildi.

Sertçelik’in 25 Mayıs 2024 tarihinde, Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos adına düzenlenmiş kimlik ile yakalandığı ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Serdar Sertçelik, 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Kasten Öldürme', 'Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme' suçlarından dolayı 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da sahte Gürcistan pasaportu ve Simeon Nikos adına düzenlenmiş kimlik ile Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı.”

SIRBİSTAN ÜZERİNDEN MACARİSTAN’A KAÇTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, başlangıçta Fransa'nın başkenti Paris’te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik’in Karadağ’da olduğunu tespit etti. Bu bilgi anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı ve Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Sertçelik, Karadağ’dan kara yoluyla Sırbistan üzerinden Macaristan’a kaçtı. Macaristan sınırında sahte Gürcistan pasaportu ile yakalanan Sertçelik’in iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Kaplan Operasyonu'nun kilit isimlerinden biri olan Serdar Sertçelik, uzun süredir aranıyordu. Örgütün iki numaralı yöneticisi olmakla suçlanan Sertçelik, yurt dışına kaçmasının ardından sürpriz bir şekilde 6 Ekim 2023'te Ankara'ya dönerek teslim oldu. Sertçelik'in bu dönüşünün, Kıbrıs'ta polislerle yaptığı anlaşma sonucu gerçekleştiği belirtildi. Ankara'da Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sertçelik, ev hapsine alındı ve gizli tanık statüsüne geçti.

Sertçelik'in ev hapsi süreci, ayağına takılan elektronik kelepçe ile izleniyordu. Ancak 26 Ekim 2023'ten itibaren tam sekiz kez konutunu izinsiz terk ederek adli kontrol kararını ihlal etti. Bu ihlallere rağmen, Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin duruma göz yumduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen bu ihlaller sonrasında bile Sertçelik hakkında herhangi bir tutuklama kararı verilmedi.

21 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da bir çorbacıda çıkan kavgada ayağından vurulan Sertçelik, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından tekrar evine dönerek ev hapsine devam eden Sertçelik, bu süreçte beklenmedik bir şekilde yurtdışına kaçtı.