Macaristan'dan mucize tutunuş

Kaynak: Haber Merkezi
Macaristan'dan mucize tutunuş

Macaristan, İskoçya karşısında 90+10'da bulduğu golle kazandı, EURO 2024'te devam etme ümitlerini sürdürdü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yine harika bir maç geride kaldı.

A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan, Stutgart Arena'da kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mcadelenin son anları nefes kesti.

Dakikalar 90+10'u gösterdiğinde kendi yarı sahasından hızlı hücuma çıkan Macaristan, Csoboth'un son saniyede attığı golle galip geldi. Macaristan böylece EURO 2024'te yoluna devam etme ümitlerini korudu.

Bu sonuçla üç maç sonunda 1 puanda kalan İskoçya turnuvaya veda etti. Macaristan ise 3 puana yükselerek grubunu üçüncü tamamladı. Macarlar en iyi üçüncüler sıralamasında yer alarak üst tura çıkmayı bekleyecek.

Bu arada maçın 69. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir pozisyon yaşandı. Macar futbolcu Barbanas Varga, girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi.

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Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

Sağlık ekibinin müdahalesi sonucu Macar futbolcu sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

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