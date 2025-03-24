Macaristan’ı deviren A Milli Takım’a övgü yağdı: Montella’nın zaferi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi rövanş mücadelesinde Macaristan’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli Takım’a galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

İlk maçı 3-1 kazanan milliler, ikinci maçta da aldığı galibiyetle adını A Ligi’ne yazdırdı.

A Milli Takım’ın deplasmanda galip geldiği maç sonrası yapılan yorumlarda hem oyunculara hem de Teknik Direktör Montella’ya övgü yağdı. Spor yazarları, oyuncuların kalite farkını sahaya yansıttığına dikkat çekerek, Montella’nın taktik anlayışı ve savunma disiplinine vurgu yaptı.

A Milli Takım’ın galip geldiği Macaristan maçı sonrası yapılan yorumlar şöyle:

Turgay Demir (Fotomaç): Macaristan önde baskı kurmaya çalışırken, "Bir gol yersek yandık" korkusuyla ayaklarının titrediği gözle görülür bir gerçekti. Maçın başlarında karşı karşıya kaldıkları pozisyonda, Uğurcan'ın "altın eldivenine" takılmasalar belki gecenin hikayesi değişebilirdi. O nedenle, UğurCANSIN diyorum. Çünkü onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı...

Hakan penaltıyı attıktan sonra maç bitti ama Macarlar yine de can çekişiyordu. Kenan, Kerem, Oğuz paslaşmasının ardından Arda harika bir vuruşla fişi çekti. Aslında okyanusları geçtikten sonra Karadağ deresinde boğulmadan çıkmalıydık ama olsun… Artık hak ettiğimiz yerdeyiz. Var olun çocuklar. Teşekkürler Montella.

Bülent Timurlenk (Sabah): Arda'nın aklı, Kerem'in stoperleri taşıyan hareketli oyunu ve bir penaltıdan 3 dakikada bulduğumuz iki golle Macarların fişini ilk yarı bitmeden çektik. Oğuz Aydın'ın iki maçtaki müthiş çalışkan ve verimli oyunu 3 asist üretirken, kaptan Çalhanoğlu'nun orta sahadaki kalitesi de 2026 elemeleri için yüzümüzü güldürüyor. Bu takımın geleceğinde sakatlıktan dönecek Ferdi Kadıoğlu ve dün ilk kez şans bulan Yusuf Akçiçek de olacak…

Dün farklı kazanırken bizi daha yukarıya taşıyacak olanın kaleyi gole kapatan takım savunması olacağını unutmayalım… Şampiyonluk yarışının yoğun gündeminin gölgesinde Milli Takım'ı bu iki maçlık finale harika hazırlayan ve geldiği günden bu yana bu koltuğa çok yakışan Vincenzo Montella'ya ve terini akıtan her kardeşimize tebrikler.

Gürcan Bilgiç (Sabah): Önce penaltı, ardından Arda Güler kalitesi ile fişini çektik maçın. Oğuz Aydın ikinci maçında üçüncü asistini yaptı. Hakan, "büyük kaptan" gibi oynadı. Şüpheli şahıs Samet, hatasız oynadı.

Rakip hoca Rossi'nin, "Kendi sahamızda yenilmiyoruz" inancını da yıktık. Montella'nın risk alan takımlar karşısında iş yapan "sıfır" santrforlu dizilişinin ekmeğini yedik. Tabii, ilk maçtaki avantajlı skorun katkısıyla.

Hadi bakalım, yolları açık olsun… Şimdi daha sert, becerikli, kariyerli ve hata affetmeyen rakipleri olacak. Daha heyecanlı maçlar izleyeceğiz, daha iddialı olacağız. Bize yakıştığı gibi… (SABAH)

Uğur Meleke (Hürriyet): Savunma lideri Abdülkerim ve sol bek Eren mükemmel oynadılar. Bu kez sol kanatta başlayan Kenan daha etkiliydi. Sağ açık Oğuz bu eşleşmenin bir numaralı yıldızı. 180 dakikaya tam 3 asist sığdırdı. Arda dün on numara rolündeydi ama ilk 30 dakika boyunca beklenenden çok derine geldi. Zaman zaman onu stoperlerin arasında oyun kurarken gördük. Bu kadar gezip dolaşması, onun daha fazla topla buluşmasına, özgüvenini artırmasına ve sonunda golü bulmasına yaradı. Dün Hakan’a merkezde eşlik eden İsmail de 45 dakika çok iyi yaptı görevini. Soğukkanlı liderimiz Montella’nın soğukkanlı talebeleri, son derece sakin bir oyunla zaferle çıktılar Budapeşte’den.

Faik Çetiner (Fanatik): Macaristan ilk 30 dakikada bizden fazla pozisyon buldu. Hele Uğurcan karşı karşıya Gazdag’ın topuna müdahale etmese, sahadaki görüntü çok farklı bir hale gelecekti. Rakip cömert davranınca devre sonuna doğru Milli Takım’ın kaliteli ayakları sahne almaya başladı. İlk devrenin sonlarına doğru organize bir atağımızda İsmail Yüksek penaltı kazandırdı. Hakan Çalhanoğlu (Ustaların ustası) perdeyi açtı. Sonra Oğuz Aydın (alkışlar ona) asisti yaptı, Arda Güler (şov yaptı) ustaca topu köşeye bıraktı ve Macaristan’a “buraya kadar” dedi.

Sonuçta A Kalite bu takım, layık olduğu lige yükseldi. Tebrikler Montella, tebrikler çocuklar...