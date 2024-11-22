Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, Milli Takım ile eşleşmelerine sevindi

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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, Milli Takım ile eşleşmelerine sevindi

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde play off mücadelesinde Macaristan ile eşleşti. Eşleşmeye sevinen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Matis, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmek için play off oynayacak. Yapılan kura çekimi ile Milli Takım’ın rakibi belli oldu. Buna göre, Milli Takım, A Ligi’ne yükselmek için Macaristan’a karşı mücadele edecek. Karşılaşmalar 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

Son 2 maçta Galler ile berabere kalan ve Karadağ’a mağlup olan Milli Takım grubu 3. sırada bitirerek A Ligi’ne yükselmek için play off oynamak zorunda kalmıştı. Macaristan ise A Ligi’nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile birlikte olduğu grubu 3. sırada tamamlayarak B Ligi’ne düşmemek için play off oynayacak.

İLK TEPKİ BÜYÜKELÇİ’DEN GELDİ

Milli Takım’ın eşleşmesine ilk tepki Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’ten geldi. Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşleşmeye sevinerek, “Yaşasııın! A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile eşleşti” dedi.

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