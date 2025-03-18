Macaristan’ın hocası milli yıldıza dikkat çekti: Pirlo seviyesinde olduğunu söyledi

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, 20 Mart Perşembe günü Türkiye Milli Takımı ile oynayacakları maç öncesi A Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takım’ın yıldız oyuncularından övgü ile bahseden Rossi özellikle 1 oyuncuya dikkat çekti. Rossi "Hakan, Inter'in en azimli oyunculardan biri. 6 numara pozisyonunda Andrea Pirlo'nun seviyesine yakın bir performans sergiliyor. Olağanüstü bir oyuncu ve Inter’de büyük fark yaratıyor. Milli takımda da aynı etkiyi gösterecektir."

Arda Güler, Real Madrid’de yeterince süre bulamamış olsa da hâlâ çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Maçın her anında fark yaratabilecek potansiyele sahip. Türk Milli Takımı'nın hücum hattı, fiziksel anlamda olmasa da hızları, dayanıklılıkları ve teknik kapasiteleri açısından son derece etkileyici. Onlarla özellikle Türkiye'de karşılaşmak bizim için çok zor olacak” şeklinde konuştu.

Rossi, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki Coverciano Akademisi’nin çok başarılı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak İtalyan teknik direktörlerin diğerlerinden daha iyi olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu tamamen karakter ve bireysel yetenekle alakalı bir durum. Ancak söylediğiniz gibi, Vincenzo Montella Türkiye'de çok iyi bir iş çıkarıyor. Özellikle EURO 2024’te, Türk Milli Takımı en etkileyici ekiplerden biriydi. Bu nedenle kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca, Montella ile çok iyi bir ilişkim olduğunu da belirtmek isterim."