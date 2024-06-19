Macarsitan ve Slovakya, Romanya'ya sırt döndü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamasının ardından, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in NATO Genel Sekreterlik pozisyonuna adaylığını destekleyecek hiçbir NATO ülkesi kalmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı "Sonuca çok yakın olduğumuz açık. İttifakın yakında halefime karar vereceğine inanıyorum" açıklamasından sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban X adlı sosyal medya platformu üzerinden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri pozisyonuna adaylığını desteklemeye hazır olduğunu duyurması Romanya'da moralleri bozdu.

Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olması halinde Macaristan'ın İttifakın Ukrayna'daki faaliyetlerine katılmak zorunda kalmayacağına dair vaatte bulunmuştu. 17 Haziran'da Brüksel'de Hollanda Başbakan vekili ile görüşen Orban, "Bu taahhüt göz önüne alındığında, Macaristan'ın bunu desteklemeye hazır olduğunu" belirtmişti.

Orban'ın, Rutte'nin adaylığına ilişkin açıklamalarından çok daha önce Slovakya Devlet Başkanı Peter Pellegrini, ülkesinin Rutte'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamıştı. Buna karşılık, Robert Fico liderliğindeki mevcut hükümetin Ukrayna'ya S-300 uçaksavarını bağışlamasının ardından hava sahasının korumasından tamamen mahrum kalan Slovakya'nın uçaksavar savunmasının sağlanması için destek istemiş ve Rutter de bu işin çözüleceği hakkında onlara söz vermişti.

Bütün bu gelişmelerden sonra NATO Genel Sekreterliği koltuğuna göz diken Romanya Cumhurbaşkanı'nın şansı 0'a geriledi.