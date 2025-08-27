Macaulay Culkin 45 yaşında: “Evde Tek Başına” yıldızının son hali gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
90’lı yılların kült filmi “Evde Tek Başına” (Home Alone) ile dünya çapında üne kavuşan Macaulay Culkin, 45 yaşına girdi.

Kevin McCallister rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çocuk yaşta Hollywood’un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Culkin, gençlik yıllarında yaşadığı çalkantılı dönemlerin ardından artık sakin bir hayat sürüyor. Partneri Brenda Song ile mutlu bir ilişki sürdüren oyuncunun iki çocuğu bulunuyor.

9.webp

Culkin, geçmişte Hollywood’un hızlı temposunun kendisini yorduğunu belirtmiş ve oyunculuğu bırakmasa da projelerini daha seçici bir şekilde kabul ettiğini açıklamıştı. Son olarak “American Horror Story” dizisinde rol alarak hayranlarına farklı bir performans sergileyen yıldız, kariyerine kendi ritminde devam ediyor.

uu.webp

Yaş gününe özel sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, hayranları nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Kullanıcılar, “Zaman nasıl geçti, Kevin artık büyüdü!” yorumlarıyla duygularını dile getirdi.

uu7.webp

