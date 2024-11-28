Maccabi Tel Avivli futbolcudan skandal hareket! İsrail bayrağını gösterip asker selamı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maccabi Tel Avivli futbolcudan skandal hareket! İsrail bayrağını gösterip asker selamı yaptı

Maccabi Tel Aviv futbolcusu Gavriel Kanichowsky, Beşiktaş'a attığı golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele etti.

Dolmabahçe'de oynanması gereken bu karşılaşmanın, UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yapılan görüşmeler neticesinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda yapılmasına karar verildi.

asker.jpg

İSRAİL BAYRAĞINI GÖSTERDİ, ASKER SELAMI YAPTI

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

asdas.jpg

UEFA, Fransa maçında asker selamı veren milli futbolcularımıza ceza vermişti.

Son Haberler
Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
Ümit Özdağ, Erdoğan’ın kimin sayesinde iktidarda kaldığını açıkladı
Ümit Özdağ, Erdoğan’ın kimin sayesinde iktidarda kaldığını açıkladı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
Sakarya'da takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu
Sakarya'da takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu
Kadın cinayeti ihbarı diye gittiler. Cansız manken çıktı
Kadın cinayeti ihbarı diye gittiler. Cansız manken çıktı