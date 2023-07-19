Maçı bırakıp birbirlerinin ağızlarını burunlarını kırdılar. Ya Türkiye'de olsaydı

Amerika'da buz hokeyi maçında iki rakip kavgaya tutuştu. Sonrasında hakemler tarafından ayrılan iki oyuncunun videosu sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Türk kullanıcılar ise sosyal medyadan "Türkiye'de böyle bir şey olsa ayakkabısından neşter çıkarır" yorumunu yaptı.

Maçı bırakıp birbirlerinin ağızlarını burunlarını kırdılar. Ya Türkiye'de olsaydı

Editör: Hamza Özalkuş

ABD'de Buz Hokeyi maçı sonrası ilginç anlara sahne oldu.

Karşılaşma sonrası birbirine rakip olan Chase Schiavon ve Seth Martineau, kasklarını yere attılar ve kavga etmeye başladılar.

Tekme tokat birbirlerine giren iki oyuncu, ortalığı kan gölüne çevirdi.

Sonrasında hakemler oyuncuları ayırdı ve iki oyuncu da tokalaşıp sahadan ayrıldı.

O video sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan videoya yorum yapan bazı Türk kullanıcılar ise "Türkiye'de böyle bir olay olsa biri ayakkabıdan neşter çıkarır. Diğeri de kilotundan çakı çıkarır. Seyirciler zaten dünden hazır" yorumunu yaptı.

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