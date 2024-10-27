Maçın 3. saniyesinde kırmızı kart gördü! Üstelik en yüksek para cezası verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maçın 3. saniyesinde kırmızı kart gördü! Üstelik en yüksek para cezası verildi

Brezilya'da gösterilen kart bir anda dünya futbolunun gündemine oturdu. Maçın başlama düdüğünden sadece 3 saniye sonra kırmızı kart görmeyi başarabilen Rafael Silva için takımı da ciddi bir para cezası verdi.

Athletico Paranaense ile Cruzeiro, Brezilya Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0'lık Athletico Paranaense üstünlüğüyle tamamlanırken Cruzeiro'da Rafael Silva'nın kırmızı kartı maça damga vurdu.

3. SANİYEDE KIRMIZI KART

Maçın başlama vuruşunu ev sahibi Athletico Paranaense yaptı.

Başlama vuruşunun ardından Cruzeiro'da Rafael Silva, topa doğru koşarken kendisini engellemeye çalışan rakibi Kaique Rocha'ya dirsek attı.

Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Silva'ya kırmızı kart gösterdi.

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KENDİ TAKIMI TARAFINDAN DA CEZA KESİLDİ

Karşılaşmanın ardından Cruzeiro CEO'su Alexandre Mattos, Rafael Silva'ya ağır bir para cezası verildiğini açıkladı.

Mattos, "Taraftarlarımıza bunun kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Verebileceğimiz en yüksek para cezasını verdik. Ciddi bir para cezasına çarptırıldı. Bundan sonrası için atılacak adımları bekleyip göreceğiz." dedi.

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